В МИД рассказали об особом правовом статусе Каспия

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Согласно конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая, как ожидается, будет подписана на саммите лидеров в казахстанском Актау, водоем не будет признан ни озером, ни морем, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
По словам Карасина, по конвенции, Каспий не будет ни морем, ни озером. "У Каспийского моря будет особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Оно представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря", — заявил замглавы МИД РФ в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, "одновременно в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером".
"В этой связи к Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов", — заявил дипломат.
Он напомнил, что прикаспийские государства давно нашли пути урегулирования спорных вопросов о размежевании дна Каспия на двусторонней и трехсторонней основе.
Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.