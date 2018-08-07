В штабе Собянина предложили создать в Москве дом волонтеров

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московский дом волонтеров может появиться в столице, предложение о его создании прозвучало от волонтеров предвыборного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, сообщил журналистам во вторник глава штаба Константин Ремчуков.
Ремчуков отметил, что волонтеры штаба выразили желание в будущем, в частности, помогать инвалидам в перемещении, оказывать помощь на дому, а также участвовать в различных проектах, которые проходят в столице.
"Обмен опытом возможен, лекции возможны, мне кажется, это культурный очаг может быть", — добавил глава штаба.