Депутат Госдумы Андрейченко стал первым кандидатом на выборы главы Приморья

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия Приморья зарегистрировала первым кандидатом на выборы губернатора края выдвинутого ЛДПР депутата Госдумы Андрея Андрейченко, сообщил РИА Новости представитель избиркома.

"Сегодня на заседании избирательной комиссии было принято решение о регистрации Андрейченко кандидатом", — сказал собеседник.

По его словам, вопрос о регистрации еще четырех выдвиженцев будет рассмотрен в среду.

Документы на регистрацию кандидатом подавали также депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат Законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября.