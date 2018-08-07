Депутат Госдумы Андрейченко стал первым кандидатом на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия Приморья зарегистрировала первым кандидатом на выборы губернатора края выдвинутого ЛДПР депутата Госдумы Андрея Андрейченко, сообщил РИА Новости представитель избиркома.
По его словам, вопрос о регистрации еще четырех выдвиженцев будет рассмотрен в среду.
Документы на регистрацию кандидатом подавали также депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат Законодательного собрания региона Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией", и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).
Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября.