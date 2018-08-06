МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сегодня греческого посла в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в российский МИД, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Фриганасу вручили ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы в ответ на "недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан".

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказал РИА Новости, что высылка дипломатов была "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Москва отвергла все обвинения и пообещала, что эти шаги не останутся без ответа. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, решение о высылке российских дипломатов принималось под жестким давлением тех, "кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта".