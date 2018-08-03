СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Словацкая делегация, побывавшая в Крыму, намерена инициировать вопрос отмены антироссийских санкций, сообщил сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии посетила Крым с трехдневным рабочим визитом с 1 по 3 августа.

"Словацкая делегация завершила визит в Крым. Они улетели с большим позитивным итогом. Пообщавшись с населением, они убедились, что крымчане сами принимали решение о вхождении в состав России и довольны этим решением… Они (словацкая делегация – ред.) хотят выступить у себя в парламенте и инициировать отмену антироссийских санкций, которые так же больно ударили по Словакии, как и по другим странам", — сказал РИА Новости Назаров.

По его словам, инфраструктура и другие объекты, которые строятся в Крыму при поддержке России, дают крымчанам дополнительный оптимизм.

"Это наши словацкие гости увидели", — подчеркнул Назаров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".