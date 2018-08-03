Китай хочет развивать контакты с регионами Северного Кавказа

НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Представители КНР намерены более активно развивать сотрудничество с российскими регионами Северного Кавказа, сообщил посол Китая в России Ли Хуэй.

"Сотрудничество между регионами Китая и России развивается достаточно динамично и бурно. До сих пор действовали два механизма взаимодействия – это сотрудничество между регионами Приволжского федерального округа и регионами верхнего и среднего течения реки Янцзы, а также между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России. Теперь же мы намерены обратить большое внимание на развитие сотрудничества и контактов между китайскими провинциями и кавказскими регионами РФ, особенно с Кабардино-Балкарией", — сказал Ли Хуэй в пятницу во время рабочей поездки в КБР.

Он отметил, что широкие возможности для такого взаимодействия открывают Годы российско-китайского межрегионального сотрудничества, которые были объявлены главами двух стран.

"Мы хотели бы, используя этот рабочий визит, поглубже узнать об условиях вашей республики в области привлечения инвестиций и развития туризма. Своими глазами хотели бы увидеть ваши успехи, достижения, познакомиться с потенциалом и перспективами сотрудничества с Китаем", — добавил посол.