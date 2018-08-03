Трамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сумел поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает The Hill, глава государства рассказал, выступая в штате Пенсильвания на митинге.

"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все… Мы действительно хорошо поладили", — заявил американский лидер.

При этом Трамп, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, отметил, что от него ждали "боксерского матча" с российским коллегой.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Следующую встречу с Путиным Трамп хочет провести в 2019 году. В ее рамках президент США надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.