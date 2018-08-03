ПРАГА, 3 авг – РИА Новости. Во время пребывания в Крыму члены чешской делегации увидели живущих насыщенной, интересной жизнью людей, ситуация на полуострове никак не сопоставима с мрачными сообщениями многих западных политиков, большинство из которых здесь никогда не были, заявил РИА Новости в четверг, по возвращении из Симферополя, депутат Европарламента Яромир Когличек, возглавлявший чешскую делегацию.

Жизнь на полуострове бьет ключом



"Мы встретились в Крыму с политиками, общественными деятелями, рядовыми жителями и увидели людей, занятых активной, созидательной жизнью и вполне удовлетворенных ею, вопреки заверениям иных западных деятелей, большинство из которых на полуострове никогда не были", — сказал Когличек.

Евродепутат уже дважды ранее участвовал в экономических форумах в Крыму. На сей раз вместе с коллегами по делегации Когличек посетил разные уголки на полуострове, побеседовал с горожанами и фермерами. Большое впечатление на чешских политиков и общественных деятелей произвели планы местной администрации, о которых гостям рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов. В частности, строительство самой большой в Восточной Европе мечети, которая должна быть готова к весне 2019 года.

"Сам факт строительства такой мечети, как и разговоры с местными жителями, показывают, насколько реальные факты о жизни в Крыму разнятся с внешней пропагандой о "всяческом подавлении прав и свобод татар" на полуострове", — отметил евродепутат.

В "Артеке" евродепутат поделился с ребятами своими познаниями



По словам Когличека, на членов чешской делегации большое впечатление произвели парад в честь Дня ВМФ в Севастополе, а также посещение международного детского центра "Артек".

"Когда-то в школе я читал в учебнике русского языка про этот центр, ныне состоящий из 10 отдельных лагерей, создается 11-й. Это действительно самостоятельная, великолепно развитая детская республика! При встречах с ребятами я тоже попытался чем-нибудь удивить их из своего опыта, например, показал, как надо вязать сложные морские узлы. В следующий свой приезд сюда надеюсь познакомить ребят с азбукой Морзе", — рассказал евродепутат.

Предстоят лекции и интервью о поездке



Теперь Когличек намерен поделиться своими впечатлениями о пребывании в Крыму с согражданами. В течение первого же дня по возвращении домой к нему уже обратилась за интервью одна из местных газет, а члены одного из общественных клубов в Моравии (восток Чехии) ждут его с подробной лекцией, дополненной фотографиями.

"Людям хочется узнать о ситуации в Крыму не по заявлениям наших политиков или, мягко говоря, "не всегда объективным" сообщениям здешних СМИ, а непосредственно от человека, побывавшего на полуострове и пообщавшегося с местными жителями различного общественного положения, возраста, профессии", — отметил Когличек.

Киев угрожает санкции членам делегации

Не мог обойти евродепутат вниманием и угрозу о санкциях за поездку, выраженную в ноте посольства Украины в Праге накануне визита чешской делегации в Крым.

"Я уже почувствовал на себе меры Киева за предыдущие поездки в Крым. Например, должен был участвовать в конференции по проблемам Буковины во Львове, но получил отказ в связи "с нестандартным способом пересечения границы Украины", — сказал евродепутат.

"Так я границу Украины никоим образом не пересекал, я был в Крыму, который является составной частью России на основании референдума 2014 года, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в РФ", — подчеркнул Когличек.

Поскольку Когличек входит в состав группы по развитию сотрудничества Европарламента с Верховной Радой Украины, то он запланировал на сентябрь свое участие в двусторонней встрече коллег-депутатов в Киеве.

"Хотелось бы провести с украинскими депутатами откровенный разговор о насущных проблемах, о политической ситуации, о перспективах ее развития. Надеюсь, что мне, как евродепутату, не откажут во въезде в Киев, хотя уже сейчас я слышу определенные голоса с противоположным мнением плюс об этом напоминает свежая нота украинского посольства в Праге", — сказал Когличек.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>