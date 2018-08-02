МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком утвердил порядок видеонаблюдения на выборах мэра Москвы, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в четверг.

"Если кратко, видеонаблюдение будет осуществляться во всех участковых избирательных комиссиях, включая те избирательные комиссии, которые созданы за пределами Москвы, за исключением больниц, следственных изоляторов СИЗО, а также на избирательных участках, где голосуют военнослужащие", — сказал зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Трансляции, по его словам, будут осуществляться с 7 утра в день голосования и завершатся в 8 утра на следующий день, если завершены все избирательные действия, в том числе составление повторного протокола и повторного пересчета голосов.

"Будет осуществляться видеонаблюдение трансляции изображения во всех территориальных избирательных комиссиях… В ТИКах будут установлены по две камеры", — добавил он.