МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал еще 20 доверенных лиц кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева, соответствующее решение было принято в ходе заседания в четверг.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал 13 доверенных лиц Дегтярева.

"Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра Москвы Дегтярева о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц Дегтярева в количестве 20 человек", — сказала член комиссии Рима Кузнецова.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Ранее Мосгоризбирком утвердил перечень из 209 загородных избирательных участков, которые организуют в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. В среду, 25 июля, в Москве стартовал прием заявлений для голосования по месту нахождения.