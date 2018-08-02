Впервые голосующим на выборах мэра Москвы могут подарить билеты на концерт

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Билеты на концерт с участием популярных исполнителей могут раздать голосующим впервые на выборах мэра Москвы по аналогии с тем, как это было сделано на выборах президента, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

На президентских выборах, которые прошли 18 марта, избирателям в возрасте от 18 до 25 лет, впервые голосующим на выборах главы государства, в Москве раздавали билеты на концерт современных исполнителей в СК "Олимпийский".

"Уже был положительный опыт, когда на прошедших выборах (президента — ред.) были организованы мероприятия, концерты с артистами для избирателей, голосующих впервые. Хорошо то, что многие артисты, которые интересны сейчас молодежи, откликались на просьбу принять участие в концертах, которые проходили после выборов. Я думаю, что мы такую же работу будем проводить на этих выборах. Мы обязательно, я думаю, воплотим эту идею", — сказал Реут на встрече с молодёжными организациями в четверг.

Он добавил, что избирком проведет опрос, чтобы понять, кого бы молодые люди хотели видеть среди артистов, и обратится к ним с просьбой принять участие в концерте.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком на заседании 12 июля зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.