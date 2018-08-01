СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек заявил, что Крым был, есть и всегда будет русским.

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии находится в Крыму с рабочим визитом до 3 августа.

Марчек подчеркнул, что визиту словацкой делегации в Крым предшествовало информационное и политическое давление, в том числе со стороны Министерства иностранных дел Украины.

"Нас предупреждали, что если мы поедем в Крым, то Украина нам запретит въезд в свою страну. На что я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины — это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство? Это не мои проблемы, если они запретят. Мы выступаем за то, чтобы не было таких конфликтов между Украиной и Россией. <…> Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека", — сказал он на встрече с крымскими властями.

По его словам, цель делегации — прежде всего обсудить возможности развития бизнеса и инвестирования в Крым.

"У вас есть огромные возможности. Мы не уйдем от вас, пока не подпишем хотя бы один маленький контракт или договор", — сказал Марчек.

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