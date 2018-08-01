В Крым прибыла делегация из Словакии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в Крым, первый день визита начнется со встречи с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума, выступившего организатором визита иностранцев.

"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", — сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", — добавили в пресс-службе ЯМЭФ.

Визит продлится до 3 августа.

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