Глава МИД Японии намерен обсудить с Лавровым заключение мирного договора

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проблему заключения мирного договора между двумя странами.

"Я бы хотел провести с вами откровенный обмен мнениями по поводу двусторонних отношений с акцентом на вопрос заключения мирного договора, который свою очередь включает в себя вопрос, касающийся совместной хозяйственной деятельности на четырех островах", — заявил министр перед началом переговоров в Москве.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Несмотря на то, что обе страны договорились сконцентрировать усилия на пяти главных направлениях совместной деятельности, по-прежнему главной проблемой является юридическая сторона вопроса, так как совместная экономическая деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Япония, должна проводиться в форме, не нарушающей позиции обеих сторон.