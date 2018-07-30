Предвыборную борьбу за пост главы Кузбасса продолжают шесть претендентов

КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Шесть кандидатов от политических партий подали документы на регистрацию для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области 9 сентября, ещё четверо выбыли из борьбы, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.

"Сегодня был последний день подачи документов от ранее выдвинувшихся кандидатов на губернаторские выборы для последующей регистрации. На этапе выдвижения было 10 претендентов, документы для регистрации подали шесть из них, все они баллотируются от политических партий", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, для участия в губернаторских выборах кандидатам необходимо пройти "муниципальный фильтр": заручиться поддержкой 208 депутатов и избранных глав городов и районов. Помимо этого кандидаты-самовыдвиженцы должны были предоставить в избирком как минимум 10 153 подписи избирателей.

В итоге документы в избирком подали секретарь Кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Латышенко ("Партия Роста"), председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас, депутат кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), член Совета народных депутатов Игорь Украинцев (ЛДПР) и врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев ("Единая Россия"). "Теперь избиркому предстоит проверить предоставленные кандидатами документы. На принятие решения о регистрации кандидата или отказе в регистрации отводится время до 8 августа включительно", — уточнил представитель комиссии.

Таким образом, из предвыборной гонки выбыли четверо: предпринимательница из Москвы Аксинья Гурьянова ("Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу") и трое самовыдвиженцев: бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов и индивидуальный предприниматель из Кемерово Елена Щеклеина. Всего в единый день голосования в Кузбассе пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня. Будет распределено 480 депутатских мандатов, включая новый состав областного парламента, также предстоит выбрать мэра Новокузнецка.

Выборы главы Кузбасса должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, за месяц до этого прибывший в Кузбасс на должность заместителя главы региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Согласно федеральному законодательству, облсовет назначил внеочередные выборы на ближайший единый день голосования — 9 сентября.