Предвыборную борьбу за пост главы Кузбасса продолжают шесть претендентов

КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Шесть кандидатов от политических партий подали документы на регистрацию для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области 9 сентября, ещё четверо выбыли из борьбы, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.
Как ранее сообщалось, для участия в губернаторских выборах кандидатам необходимо пройти "муниципальный фильтр": заручиться поддержкой 208 депутатов и избранных глав городов и районов. Помимо этого кандидаты-самовыдвиженцы должны были предоставить в избирком как минимум 10 153 подписи избирателей.
В итоге документы в избирком подали секретарь Кемеровского обкома КПРФ Владимир Карпов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Латышенко ("Партия Роста"), председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас, депутат кемеровского горсовета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), член Совета народных депутатов Игорь Украинцев (ЛДПР) и врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев ("Единая Россия"). "Теперь избиркому предстоит проверить предоставленные кандидатами документы. На принятие решения о регистрации кандидата или отказе в регистрации отводится время до 8 августа включительно", — уточнил представитель комиссии.
Выборы главы Кузбасса должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, за месяц до этого прибывший в Кузбасс на должность заместителя главы региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Согласно федеральному законодательству, облсовет назначил внеочередные выборы на ближайший единый день голосования — 9 сентября.