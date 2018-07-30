МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат сейма Латвии, заявивший о необходимости "раздробления" России, должен "разбить собственный лоб", молясь о том, чтобы этого не произошло, поскольку такой сценарий был бы чреват катастрофой во всей Европе, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.
"Напротив, депутат сейма Латвии, если его заботит судьба своей страны, должен разбить собственный лоб в молитвах, чтобы то, к чему он призывает, никогда не произошло. Распад Югославии, случившийся не без участия Запада, привел к серьезному европейскому кризису. Распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нем стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах – политическом, экономическом, любом другом. Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае может остаться без хозяина", — сказал Клинцевич.
Он отметил, что "долговременный, правильно понятый" интерес европейских держав и, прежде всего, наших соседей, состоит в том, чтобы Россия всегда была сильной своим единством, сообществом народов. "Такая Россия – гарант безопасности Европы и мира в целом. Укрепляя единство страны, мы одновременно решаем и задачу, отвечающую интересам всех народов планеты", — убежден сенатор.