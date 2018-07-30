МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат сейма Латвии, заявивший о необходимости "раздробления" России, должен "разбить собственный лоб", молясь о том, чтобы этого не произошло, поскольку такой сценарий был бы чреват катастрофой во всей Европе, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

Ранее депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". В своем Twitter депутат написал, что такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"Напротив, депутат сейма Латвии, если его заботит судьба своей страны, должен разбить собственный лоб в молитвах, чтобы то, к чему он призывает, никогда не произошло. Распад Югославии, случившийся не без участия Запада, привел к серьезному европейскому кризису. Распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нем стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах – политическом, экономическом, любом другом. Я уже не говорю о ядерном оружии, которое в этом случае может остаться без хозяина", — сказал Клинцевич.

Он отметил, что "долговременный, правильно понятый" интерес европейских держав и, прежде всего, наших соседей, состоит в том, чтобы Россия всегда была сильной своим единством, сообществом народов. "Такая Россия – гарант безопасности Европы и мира в целом. Укрепляя единство страны, мы одновременно решаем и задачу, отвечающую интересам всех народов планеты", — убежден сенатор.