Чешская делегация встретится с руководством Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Чешская делегация в рамках визита в Крым встретится с главой республики Сергеем Аксеновым и представителями парламента, сообщили в крымском правительстве.

Делегация из Чехии находится в Крыму уже несколько дней. В ее составе — политики и общественные деятели. При этом посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с данным визитом. В посольстве напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые посещают Крым без согласия Киева, "весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством".

Встреча делегации с главой Крыма запланирована на 31 июля. "Состоится встреча главы республики Крым Сергея Аксёнова с делегацией Чешской республики во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком", — сказали в управление информации и пресс-службы главы Крыма.

Кроме того, делегация также встретится с представители парламента Крыма, добавили в управлении.

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