Чешская делегация встретится с руководством Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Чешская делегация в рамках визита в Крым встретится с главой республики Сергеем Аксеновым и представителями парламента, сообщили в крымском правительстве.
Встреча делегации с главой Крыма запланирована на 31 июля. "Состоится встреча главы республики Крым Сергея Аксёнова с делегацией Чешской республики во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком", — сказали в управление информации и пресс-службы главы Крыма.
Кроме того, делегация также встретится с представители парламента Крыма, добавили в управлении.
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