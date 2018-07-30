Власти Крыма назвали условие для визита делегации ОБСЕ на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Власти Крыма готовы принять делегацию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), если поездка будет согласована с МИД РФ, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ хочет посетить Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека. Дипломаты также добавили, что для визита им потребуется приглашение Киева и содействие властей полуострова, чтобы добраться с территории Украины.

"Мы – часть Российской Федерации, и любой приезд сюда иностранцев должен согласовываться с МИДом, и никакой другой порядок не может быть применен. Если этот порядок они (делегация ОБСЕ — ред.) не готовы соблюдать, то пусть тогда не едут. Нужно действовать по нашим законам и правилам. Согласовывать визит с Украиной или другими странами в Крым не надо. Нужно согласовывать только с уполномоченными институтами Российской Федерации", — сказал Константинов.

По его словам, крымчане готовы показать делегации ОБСЕ реальную ситуацию на полуострове.

"Мы готовы их принять на нашей территории и показать все, что их будет интересовать. Пусть общаются с людьми, смотрят, как преобразовывается Крым. Мы им расскажем о том, что было реально в Крыму до того, как мы вошли в состав Российской Федерации. Может они забыли, мы им напомним. Есть о чем поговорить", — подчеркнул глава парламента.

Константинов также призвал ОБСЕ понять, что Крым уже не имеет ничего общего с Украиной.

"Этот вопрос решен окончательно и бесповоротно. Попытки увязывать визит в Крым с Украиной выглядят для крымчан сюрреалистичными. Мне кажется, что люди живут в других политических реалиях", — подчеркнул Константинов.

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