Делегация из Германии и Норвегии посетит Крым в августе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Делегация из Германии и Норвегии посетит Крым с официальным визитом в августе, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Мы ждем в августе делегацию из Норвегии и Германии. Из Норвегии у нас должны быть представители общественного объединения "Народные дипломаты Норвегии", а из Германии представители партии Левых", — сказал Гемпель журналистам.

Кроме того, по его словам, в октябре ожидается визит в Крым депутатов бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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