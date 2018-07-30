ВАРШАВА, 30 июл — РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пока не планирует направлять миссию в Крым, но имеются четкие условия, необходимые для такой работы, заявил РИА Новости представитель пресс-службы организации.

Ранее газета "Известия" сообщила, что делегация БДИПЧ ОБСЕ намерена посетить Крым для оценки ситуации с правами человека.

"Мы получили вопрос в пятницу от журналиста, который спросил, при каких условиях мы можем сделать такую миссию. Я объяснил, что только (тогда), когда у нас будет, во-первых, приглашение от властей Украины и если будет соблюдено условие нашей свободной работы", — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что в настоящее время БДИПЧ не планирует миссию в Крым. "Планов нет", — сказал представитель пресс-службы.

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