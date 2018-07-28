В Совфеде ответили на "Крымскую декларацию" Госдепа США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировали закон об установлении 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году, ранее одобренный Советом Федерации.

По словам сенатора, ответом на действия американских чиновников стал закон об установлении 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году, который в субботу одобрил Совфед.

"Госдепу пора успокиться: Крым находится в составе России примерно столько же лет, сколько существуют сами США", — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

На этой неделе Государственный департамент США опубликовал "Крымскую декларацию". В документе говорится, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные в отношении Москвы.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей республики высказались за вхождение в состав России.

Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".