Президент Хорватии рассказала о результатах встреч с Путиным

БЕЛГРАД, 27 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала национальному телевидению HRT о влиянии встреч с Владимиром Путиным на развитие отношений двух государств.

Грабар-Китарович посетила с официальным визитом Сочи в октябре 2017 года, а также присутствовала на футбольных матчах в Нижнем Новгороде и Москве в ходе чемпионата мира по футболу в июле. Журналисты задали ей вопрос о вероятности ответного визита в Хорватию российского лидера.

"Да, об ответном визите ведутся разговоры. Конечно, он зависит от графика президента Путина и моего графика. Думаю, что это не находится под вопросом. Произойдет, когда договоримся и о повестке, точнее — о программе разговоров", — заявила президент Хорватии в эфире телеканала.

Она добавила, что на последней встрече во время ЧМ-2018 они с Путиным пришли к выводу, что несколько проблем, рассмотренных в Сочи в октябре, были решены.

В их число Грабар-Китарович включила ситуацию с агрохолдингом Agrokor и роль Сбербанка в его судьбе, проблему загрязнения воздуха в городе Славонски-Брод (по хорватской версии, в связи с работой НПЗ Брод) и некоторые другие вопросы.

"Мы сделали вывод, что достигли хорошего прогресса, и это солидное основание, чтобы двигаться дальше", — отметила Грабар-Китарович.

Президент Хорватии сказала, что для нее важно, что Российская Федерация "полностью поддерживает территориальную целостность, суверенитет и европейский путь "соседней Боснии и Герцеговины, где хорваты являются одним трех из государствообразующих народов.

"Когда речь идет о Хорватии, мы должны сделать все для нашей экономики, которая в системе санкций терпит убытки, но мы должны найти альтернативные способы, те продукты, которые могут экспортироваться на европейский рынок вне режима санкций. И обеспечить Agrokor, как фирме, которой частично управляют россияне через Сбербанк, VTB и так далее, соответствующую позицию на российском рынке", — указала президент республики.

По словам Грабар-Китарович, она с самого начала участвует в переговорах по финансовым проблемам крупнейшего агрохолдинга Agrokor с российской стороной.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой в апреле прошлого года власти страны приняли решение ввести чрезвычайное управление. Более трети долга (1,3 миллиарда евро) компания должна российским банкам.