Поклонская заявила, что не намерена сдавать мандат

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Голосовавшая вопреки консолидированной позиции фракции "ЕР" по изменениям в пенсионное законодательство депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не будет сдавать свой мандат.

Лидер фракции "ЕР" Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину при голосовании Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. Выход ее из фракции будет означать сдачу депутатского мандата.

"Мне доверили участок работы, меня избиратели выбрали, мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому нет", — ответила Поклонская журналистам на вопрос, будет ли сдавать мандат.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция "ЕР" ранее решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными и начнутся с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету России с 2024 года в один триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в России.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.