Усс предложил кандидатуры в сенаторы от Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс представил список из трех претендентов на пост представителя региона в Совете Федерации, среди которых его советник, депутат Госдумы и действующий сенатор, сообщили РИА Новости в избирательном штабе Усса.

"В качестве кандидатов в сенаторы были предложены следующие кандидатуры: действующий сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Юрий Швыткин, советник губернатора Любовь Елизарьева. Также сегодня Усс представил документы в избирком для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы региона", — сказал собеседник агентства.

Ранее о своем желании участвовать в выборах заявили также депутат краевого законодательного собрания Иван Серебряков от партии "Патриоты России", Александр Лымпио от "Справедливой России" и депутат ЗС Егор Бондаренко от ЛДПР. Красноярское отделение КПРФ отказалось выдвигать кандидата на выборах губернатора.

Экс-губернатор региона Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября 2017 года. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя ЗС региона Усса врио главы губернатора. Вскоре после назначения Усс заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах губернатора. Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.