Счетная палата и ОНФ проконтролируют исполнение "майского указа" президента

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Счетная палата совместно с Общероссийским народным фронтом будут контролировать исполнение "майского указа" президента РФ Владимира Путина, говорится в пресс-релизе ведомства.

Соответствующее соглашение о взаимодействии подписали председатель палаты Алексей Кудрин и руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.

"Подписанное соглашение предусматривает обмен аналитической, статистической и методической информацией по мониторингу исполнения "майского указа" 2018 года, госпрограмм и национальных проектов, федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Счетная палата также будет оказывать ОНФ экспертную и консультативную помощь", — отмечается в сообщении.

Счетная палата сможет предлагать актуальные темы для обсуждения в рамках мероприятий ОНФ. Фронт будет информировать ведомство о наиболее актуальных социально-значимых вопросах, планируемых мероприятиях, приглашать представителей Счетной палаты для работы на тематических площадках и в проектах. Документ также предусматривает возможность участия представителей движения в мониторинге мероприятий по устранению выявленных аудиторами нарушений. Представители ОНФ могут быть приглашены на заседания коллегии Счетной палаты.

Как напомнил глава Счетной палаты, ОНФ и контрольное ведомство уже наладили сотрудничество — за последние годы в Счетную палату поступило более 60 обращений ОНФ. "Однако сейчас перед страной и всеми нами стоят новые амбициозные задачи. Реализация этих задач требует большей вовлеченности, в частности, структур гражданского общества, в том числе ОНФ. Поэтому мы и подписали новое соглашение", — приводятся в сообщении слова Кудрина.