Нациевский сдал документы на регистрацию на выборы главы Ивановской области

ВОРОНЕЖ, 24 июл — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Ивановской области от КПРФ Сергей Нациевский подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации на выборы главы региона, сообщает во вторник облизбирком.

О своем намерении участвовать в выборах, кроме Нациевского, заявили врио губернатора области Станислав Воскресенский — от "Единой России", кандидат от "Справедливой России" Павел Попов, кандидат от партии "Коммунисты России" Александр Орехов и Дмитрий Шелякин от ЛДПР.

Подача документов на регистрацию началась 14 июля и продлится до 25 июля. Для прохождения процедуры кандидатам необходимо заручиться согласием 72 местных депутатов или глав муниципальных образований региона. Ранее в избирком пакет документов на регистрацию подали Шелякин, Попов и Орехов.

"Кандидат в губернаторы Ивановской области Сергей Нациевский, выдвинутый областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", представил в избирательную комиссию пакет документов на регистрацию", — говорится в сообщении.

Выборы губернатора Ивановской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в этот день жители региона будут выбирать депутатов облдумы.