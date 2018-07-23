Властям СКФО надо избавиться от иждивенческой психологии, заявил политолог

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Критика премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым чиновников Северного Кавказа за неисполнение поручений в сфере ТЭК означает, что регионам нужно будет платить за энергоресурсы вовремя и в полном объеме, им придется избавляться от иждивенческой психологии, считает гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа отметил неэффективность работы региональных чиновников и поручил проанализировать неисполнение поручений в сфере ТЭК и принять дисциплинарные меры.

"Последствия очевидны: их (регионы СКФО — ред.) заставят платить в полном объеме за энергоресурсы, которые сегодня оплачиваются с постоянными долгами и задержками. И это правильно даже не потому, что это принесет деньги, а в первую очередь потому, что снимет очень опасную иждивенческую психологию, которая вредит и людям, и государству", — сказал Журавлев РИА Новости, отвечая на вопрос о последствиях поручений Медведева для регионов Северного Кавказа.

Он отметил, что это стало возможным благодаря стабилизации социально-политической ситуации на Северном Кавказе, где еще в начале 2000-х попытка провести такие мероприятия грозила бы серьезными проблемами как для республик, так и для федерации. Второй причиной Журавлев назвал финансовую ситуацию в стране.

"Мы выдерживаем бюджет, но нам для этого нужно прилагать усилия. А почему эти усилия должны быть только усилиями федерации и центральных регионов страны? Они должны быть общими", — подчеркнул политолог.

При этом Журавлев отметил, что поручения Медведева — часть большой стратегии федерального центра по отношению к регионам Северного Кавказа.

"Внимание (к регионам СКФО — ред.) бесспорно есть, оно, может быть, даже увеличивается, но это не сезонный процесс. Это большой стратегический процесс, в котором этот сезон всего лишь один из многих", — резюмировал политолог.