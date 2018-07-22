Лавров и Помпео обсудили борьбу с терроризмом и экономические связи

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в субботу обсудили вопросы борьбы с терроризмом и развитие экономических связей между странами, сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Обсуждались также пути реализации идей по координации антитеррористического процесса и взаимной цели налаживания бизнес-диалога между частными, негосударственными субъектами в каждой из наших стран", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что обсуждалась "необходимость предоставления Россией равного дипломатического доступа для США на справедливом и взаимном уровне". В сообщении не уточняется, о чем именно шла речь.