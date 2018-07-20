Посол заявил о намерении Италии продвинуть отмену антироссийских санкций

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Новые власти Италии будут стремиться повлиять на режим антироссийских санкций, однако в ближайшее время отмена ограничений вряд ли будет возможна, заявил РИА Новости посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Новое правительство Италии взяло курс на отмену санкций в отношении России. Однако мы не считаем, что в ближайшее время это будет возможно", — сказал агентству итальянский дипломат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.