МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Чрезвычайного и полномочного посла Греции Андреаса Фриганаса вызвали в МИД России, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Ему выразили протест из-за антироссийских заявлений Афин по ситуации с высылкой российских дипломатов.

Газета "Катимерини" 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум запрещает въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности". Среди обвинений в их адрес — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.

Кроме того, официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему Бывшей Югославской Республики Македония".

В свою очередь, в российском МИД пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова заявила, что такие решения не остаются без последствий. В ответ на ее высказывания греческое внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции".