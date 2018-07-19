Медведев сменил сопредседателей ряда межправительственных комиссий

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил новых сопредседателей межправительственных комиссий с Ираком, Кувейтом, Молдавией и Ирландией, а также представителя РФ в Деловом совете БРИКС. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов назначен председателем российской части российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству вместо главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Глава Минкавказа Сергей Чеботарев стал сопредседателем российско-кувейтской межправительственной комиссии. Экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка освобожден от этих обязанностей.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушевв назначен сопредседателем межправительственной комиссии России и Молдавии вместо Рогозина, министр юстиции РФ Александр Коновалов – сопредседателем российско-ирландского межправительственного комитета по развитию делового сотрудничества вместо экс-замминистра юстиции Максима Травникова.

Представителем РФ в Деловом совете БРИКС до 31 декабря 2018 года назначен новый глава ВЭБа Игорь Шувалов. Экс-глава Внешэкономбанка Сергей Горьков освобожден от этих обязанностей.