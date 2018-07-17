МИД прокомментировал закрытие торгпредства Франции в России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Закрытие представительства "Бизнес Франс" (Business France) в России контрастирует с настроем бизнеса Франции сохранять свое присутствие в РФ и развивать сотрудничество с Россией, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее посольство Франции сообщило, что решение о закрытии службы, обеспечивающей деятельность Business France в России, было принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в РФ. По французскому законодательству, это бюро является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

"Со своей стороны продолжаем выступать за развитие двусторонних торгово-экономических связей и поддерживаем работу в России структур, нацеленных на их дальнейшую активизацию. Однако, при обязательном условии соблюдения требований российских законов", — говорится в комментарии.

"Данный шаг французских партнеров контрастирует с общим настроем французского бизнеса не только сохранять свое присутствие в России, но и развивать перспективные направления сотрудничества", — отмечается в документе.

В МИД РФ указали, что 16 июля получили ноту посольства Франции в Москве, в которой французская сторона уведомляет Россию о закрытии представительства агентства "Бизнес Франс" в России.

МИД РФ напоминает, что в 2016-2017 годах Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решения по искам двух российских гражданок к Французскому государственному коммерческому предприятию – Агентству по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене "Бизнес Франс" и его структурному подразделению на территории РФ – представительству по торговле и инвестициям "Бизнес Франс" при посольстве Франции в России. "Суд отказался признавать наличие у представительства "Бизнес Франс" дипломатического иммунитета и вынес решение, в том числе, о взыскании денежных средств в пользу истиц", — отмечается в комментарии.

В документе отмечается, что "представительство "Бизнес Франс" работало в России, по сути, не имея на то правовых оснований".

"Услуги, предоставляемые бюро "Бизнес Франс" в России, носили коммерческий характер и вписывались в рамки обычной деятельности представительств иностранных государств по торгово-экономическим вопросам, которая в РФ подлежит регулированию специальными международными договорами. С Францией такого рода соглашение не заключалось", — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в комментарии, вопрос о статусе агентства "Бизнес-Франс" поднимался в беседах главы МИД РФ Сергея Лаврова с его французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. "Неоднократно указывали французской стороне на необходимость урегулировать статус представительства в соответствии с российским законодательством. До партнеров были доведены варианты, как это можно было бы сделать – через регистрацию в России соответствующего юрлица либо заключив с Российской Федерацией отдельное межправсоглашение", — сказано в документе.

"В этом случае у них не возникало бы проблем, подобных сегодняшним", — подчеркивается в комментарии МИД РФ.

"Решение французской стороны объявить о закрытии представительства "Бизнес Франс" является суверенным правом Французской Республики. Нам остается лишь сожалеть о том, что Париж не прислушался к нашим настоятельным рекомендациям", — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.