Матвиенко призвала активнее привлекать регионы к реализации нацпроектов

ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство активнее привлекать регионы к разработке и реализации нацпроектов, которые определены в рамках "майского" указа президента.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.

"Работа должна идти с регионами, после моих последних поездок и встреч с руководством регионов такого взаимодействия субъектов РФ с федеральным центром не чувствуется", — сказала Матвиенко на встрече руководства СФ с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым во вторник.

В то же время Матвиенко считает, что и сами регионы должны активнее проявлять инициативу. "Приезжаем в регион, встречаемся с активом, беседуем. А они ждут указания из центра. Спрашиваем, какие инструменты, механизмы вы намерены использовать для снижения уровня бедности в два раза, в ответ — тишина", — посетовала спикер.

По ее словам, это же можно сказать и об обсуждении темы строительства жилья. По словам спикера, строительство идет слишком низкими темпами.

Вместе с тем, подчеркнула Матвиенко, при хорошей совместной работе правительства, парламента и субъектов РФ удается решить многие важные задачи. В частности, поэтапно решается вопрос о снижении задолженности регионов, нормализации алкогольного рынка, по консолидированной группе налогоплательщиков. Решается вопрос и о переводе на федеральный уровень финансирования больных орфанными заболеваниями, сказала законодатель.