Матвиенко призвала активнее привлекать регионы к реализации нацпроектов

ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство активнее привлекать регионы к разработке и реализации нацпроектов, которые определены в рамках "майского" указа президента.
"Работа должна идти с регионами, после моих последних поездок и встреч с руководством регионов такого взаимодействия субъектов РФ с федеральным центром не чувствуется", — сказала Матвиенко на встрече руководства СФ с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым во вторник.
В то же время Матвиенко считает, что и сами регионы должны активнее проявлять инициативу. "Приезжаем в регион, встречаемся с активом, беседуем. А они ждут указания из центра. Спрашиваем, какие инструменты, механизмы вы намерены использовать для снижения уровня бедности в два раза, в ответ — тишина", — посетовала спикер.
Вместе с тем, подчеркнула Матвиенко, при хорошей совместной работе правительства, парламента и субъектов РФ удается решить многие важные задачи. В частности, поэтапно решается вопрос о снижении задолженности регионов, нормализации алкогольного рынка, по консолидированной группе налогоплательщиков. Решается вопрос и о переводе на федеральный уровень финансирования больных орфанными заболеваниями, сказала законодатель.