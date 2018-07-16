Президент Молдавии выступил за стратегическое партнерство с Россией

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выступает за стратегическое партнерство с Россией и сожалеет в связи с тем, что парламент и правительство страны заняли ошибочную позицию по отношению к РФ.

"Вы знаете, что большинство граждан нашей страны и президент, который имеет легитимность и за которого голосовали напрямую граждане Республики Молдова, — мы выступаем за стратегическое партнерство с РФ. Мы считаем Россию дружественным государством", — заявил он в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

Додон также выразил сожаление по поводу того, что другие ветви власти в лице парламента и правительства Молдавии заняли по отношению к России другую, "ошибочную" позицию, которая не соответствует национальным интересам страны.

В то же время президент Молдавии надеется, что удастся обозначить направления и шаги для нормализации двусторонних отношений. Он также отметил, что в течение последних полутора лет наблюдается позитивная динамика по многим вопросам.

Козак в свою очередь выразил надежду, что правительство и парламент Молдавии также займут конструктивную позицию по проблемам с Москвой, которые необходимо решать на взаимной основе. "Мы должны решать вопросы, исходя из взаимной выгоды, исходя из взаимной заинтересованности", — добавил вице-премьер, указав также на необходимость взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере и промышленности.