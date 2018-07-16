В Кремле рассказали, чего ждут от саммита в Хельсинки

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москва рассчитывает, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки позволит выйти из кризиса в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

Также он прокомментировал провозглашаемый Трампом принцип первичности интересов Америки. По его словам, это не смущает Россию, потому что "любой глава государства в первую очередь отстаивает интересы своей страны".

Песков напомнил, что для Путина самым главным также остаются интересы России и русского народа.

"Поэтому он с уважением относится к тому, что это его мировоззрение, только зеркально в отношении своей страны, разделяет Дональд Трамп", — сказал он.

Однако, как считает Песков, такой подход жизнеспособен только в сочетании с желанием развития взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов друг друга.

"Это все вкупе может дать определенные предпосылки для развития сотрудничества", — подчеркнул он.

Подготовка к встрече

Как отметил Песков, совместного заявления по итогам переговоров не планируется — лидеры проведут пресс-конференцию. По его словам, уже "есть понимание по техническому алгоритму этой пресс-конференции", и высказал надежду на ее информативность для СМИ.

Также он пояснил, что повестка встречи "еще не прописана", она будет формироваться в ходе саммита.

Кроме того, Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Трамп приготовил для Путина небольшой подарок.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера, обмен подарками возможен, но "это будет не главное".

Общение двух лидеров

