В Кремле рассказали, чего ждут от саммита в Хельсинки

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москва рассчитывает, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки позволит выйти из кризиса в отношениях. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
Также он прокомментировал провозглашаемый Трампом принцип первичности интересов Америки. По его словам, это не смущает Россию, потому что "любой глава государства в первую очередь отстаивает интересы своей страны".
Песков напомнил, что для Путина самым главным также остаются интересы России и русского народа.
"Поэтому он с уважением относится к тому, что это его мировоззрение, только зеркально в отношении своей страны, разделяет Дональд Трамп", — сказал он.
Однако, как считает Песков, такой подход жизнеспособен только в сочетании с желанием развития взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов друг друга.
"Это все вкупе может дать определенные предпосылки для развития сотрудничества", — подчеркнул он.
Подготовка к встрече
Как отметил Песков, совместного заявления по итогам переговоров не планируется — лидеры проведут пресс-конференцию. По его словам, уже "есть понимание по техническому алгоритму этой пресс-конференции", и высказал надежду на ее информативность для СМИ.
Также он пояснил, что повестка встречи "еще не прописана", она будет формироваться в ходе саммита.
Кроме того, Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Трамп приготовил для Путина небольшой подарок.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера, обмен подарками возможен, но "это будет не главное".
Общение двух лидеров
Саммит в Хельсинки станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Центральной темой встречи, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.
В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону