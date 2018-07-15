Межпарламентская комиссия России и Франции может пройти 25 июля в Москве

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Заседание Большой российско-французской межпарламентской комиссии (БМПК) запланировано на 25 июля в рамках визита в РФ председателя Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи, сообщается в информационных материалах ко встрече президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"По итогам переговоров президентов России и Франции 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге была достигнута предварительная договоренность о проведении 18-го заседания БМПК летом 2018 года. На 25 июля этого года запланировано проведение очередного заседания комиссии в Москве в рамках визита в Россию председателя Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи", — отмечается в материалах.

Сообщается, что БМПК является основным органом сотрудничества по парламентской линии, ее возглавляют председатели нижних палат парламентов двух стран. 17-е заседание комиссии прошло 6 февраля 2013 года в Париже. Дальнейшие контакты в данном формате были заморожены по инициативе французской стороны в связи с украинским кризисом.

Путин на переговорах с Макроном в Кремле подтвердил, что заседание комиссии пройдёт в ближайшее время.

Кроме того, в материалах подчеркивается, что Москва и Париж согласны с тем, что в настоящее время отсутствуют препятствия и для организации встреч глав правительств России и Франции. Последняя состоялась 13 февраля 2016 года, когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл переговоры с своим французским коллегой Мануэлем Вальсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.