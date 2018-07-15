Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия и Франция постепенно восстанавливают привычные механизмы сотрудничества, это дает основание для дальнейшего позитивного развития отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер принял в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона, который приехал в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

"В ближайшее время должна пройти встреча в рамках большой межпарламентской комиссии. У нас постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества. Это даёт основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время и выйдем на путь позитивного развития", — заявил Путин на переговорах с Макроном.