Запросы депутатов заксобраний хотят приравнять к запросам депутатов Госдумы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Законопроект по наделению депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ правом направлять депутатский запрос руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Законодательная инициатива внесена в нижнюю палату парламента председателем законодательного собрания Красноярского края Дмитрием Свиридовым в субботу.

"…и наделить депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ правом направлять депутатский запрос руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц, и установить обязательность письменного ответа на указанный запрос в пятнадцатидневный срок, если иной срок не согласован с депутатом, направившим запрос", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта подчеркивают, что на сегодняшний день обращения депутатов законодательных органов субъектов РФ рассматриваются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в качестве обращений граждан.

"Учитывая изложенное, предлагается приравнять запрос депутата законодательного органа субъекта РФ в части обращения в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти к депутатскому запросу депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, который является одной из форм парламентского контроля, поскольку законодательный орган субъекта РФ в силу Закона № 184-ФЗ также наделен контрольными полномочиями", — отмечается в документе.