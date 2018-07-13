Матвиенко поздравила Керимова с возвращением в Россию

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила на заседании верхней палаты сенатора Сулеймана Керимова с его возвращением в Россию, а также с тем, что он сумел доказать свою невиновность, а "не струсил и не сбежал".

Керимов в начале июля получил назад российский паспорт и вернулся в РФ после снятия с него обвинений в отмывании денег и укрывании от уплаты налогов, которые ранее были предъявлены сенатору во Франции. В пятницу он приехал на первое после возвращения на родину заседание Совета Федерации.

"Давайте поприветствуем нашего французского сидельца", — обратилась Матвиенко к своим коллегам с улыбкой.

"Мы искренне рады, что вы сумели доказать свою невиновность, что вы не сбежали и не струсили", — добавила она.

По слова спикера, все члены Совета Федерации сопереживали своему коллеге.