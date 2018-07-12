В Москве зарегистрировали четырех кандидатов на должность мэра

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком на заседании в четверг зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра столицы, ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.

Четыре кандидата

Так, первым зарегистрированным кандидатом стал мэр Москвы Сергей Собянин, который 2 июля сдал в избирком как самовыдвиженец 39689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком.

"В соответствии с решением Мосгоризбиркома… проверено 7 217 подписей избирателей, представленных кандидатом на должность мэра Москвы Собяниным. Недействительными признаны 23, или 0,3% подписей избирателей. Таким образом, кандидатом на должность мэра Москвы Собяниным предоставлено достаточное количество достоверных подписей избирателей", — сказала член столичного избиркома Рима Кузнецова в ходе заседания.

После принятия решения председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил главе избирательного штаба Собянина Константину Ремчукову удостоверение о регистрации.

Также положительное решение о регистрации кандидатом было принято в отношении главы муниципального округа Таганский Ильи Свиридова, выдвинутого от "Справедливой России". Кандидат предоставил 3 июля в Мосгоризбирком 112 подписей муниципальных депутатов из 112 округов, по результатам проверки все они оказались достоверными.

"Прохождение муниципального фильтра показало, что это очень тяжелый процесс, тяжело было собрать такое большое количество подписей. Я хотел бы комиссии предложить, выйти с законодательной инициативой значительно снизить муниципальный фильтр для того, чтобы этот институт был преодолим для большого количества кандидатов разных политических взглядов", — сказал Свиридов, получив удостоверение о регистрации кандидатом.

В четверг Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в столичные градоначальники и Михаила Дегтярева от ЛДПР, который предоставил 115 подписей муниципальных депутатов, все они были признаны действительными.

Кроме того, удостоверение о регистрации кандидатом получил экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, который выдвинулся от КПРФ. Для регистрации кандидатом ему, как представителю политической партии, необходимо было предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов из разных округов. Третьего июля Кумин подал в избирком 114 подписей муниципальных депутатов, все из них прошли проверку.

Один отказ

Одному из претендентов на должность мэра Москвы, депутату Мосгордумы, экс-владельцу СУ-155 Михаилу Балакину в ходе заседания отказали в регистрации.

Балакин третьего июля подал в избирком 112 подписей муниципальных депутатов из 111 округов. Однако, как заявила член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, в комиссию поступили заявления от трех депутатов, которые попросили не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса о регистрации Балакина кандидатом. Таким образом, он набрал недостаточное для регистрации число подписей.