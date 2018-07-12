МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о Европе и России не смогут осложнить переговоры с Владимиром Путиным, так как они и так будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете объем разногласий, которые на повестке дня. Поэтому вряд ли что-то может это осложнить", — сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли заявления Трампа осложнить переговоры, которые планируются в понедельник.

Ранее президент США написал в своем микроблоге в Twitter, что миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО с момента его последнего визита в прошлом году, но это едва ли достаточно. По мнению Трампа, США тратят слишком много. При этом он назвал границы Европы "плохими" и заявил, что "трубопроводные доллары в Россию неприемлемы".