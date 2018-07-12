Путин провел встречу с советником верховного лидера Ирана Велаяти

Владимир Путин и старший советник верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти во время встречи. 12 июля 2018

Владимир Путин и старший советник верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти во время встречи. 12 июля 2018

НОВО-ОГАРЕВО, 12 июл – РИА Новости. Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево принял старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбара Велаяти.

На встрече также присутствовал глава МИД Сергей Лавров. С иранской стороны в переговорах приняли участие председатель Бюро советников Верховного руководителя Ирана Али Асгар Фатхи Сарбанголи и посол Ирана Мехби Санаи.

Встреча прошла на следующее утро после того, как Путин принял в Кремле премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который приехал с частным визитом на чемпионат мира по футболу.

После беседы Нетаньяху сообщил, что обсудил с президентом России Сирию и Иран в контексте предстоящего на следующей неделе российско-американского саммита.

Премьер Израиляв третий раз с начала года приехал в Москву и дал понять, что одной из основных тем его переговоров в Кремле вновь стало иранское военное присутствие в Сирии, которое израильтяне считают неприемлемым.