Венесуэла и Россия назначили глав межправительственной комиссии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о назначении представителей межправительственной комиссии высокого уровня.

"В ходе важной и теплой встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым мы договорились назначить новых представителей межправительственной комиссии высокого уровня и углубить схемы сотрудничества в экономике и политике", — написал Мадуро в Twitter.

Ранее сообщалось, что Медведев пообщался с Мадуро в понедельник на церемонии инаугурации вновь избранного президента Турции Тайипа Эрдогана.

Как сообщает телеканал Noticiero Venevisión со ссылкой на Мадуро, со стороны Венесуэлы комиссию возглавит вице-президент страны Тарек Эль-Айссами.

"Мы назначили нового главу комиссии со стороны Венесуэлы — это наш вице-президент Тарек Эль-Айссами. Россия также назначила нового главу (комиссии. — Прим. ред.), и очень скоро мы примем российскую комиссию с визитом в Венесуэле", — приводит телеканал слова Мадуро.