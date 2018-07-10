ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" подала документы на участие в выборах депутатов Ярославской областной думы, в числе кандидатов есть и Виктория Скрипаль.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — двоюродная сестра Виктории Скрипаль, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.

В официальных данных о Виктории Скрипаль на сайте областного избиркома значится, что она родилась в 1972 году в Литве. В 1994 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Работает экономистом в ООО "Директ".

Как уточнили РИА Новости в областном избиркоме, Скрипаль сейчас имеет статус выдвинутого кандидата, решение о ее регистрации в качестве кандидата будет принято после проверки всех документов.

В единый день голосования 9 сентября в Ярославской области пройдут выборы депутатов Ярославской облдумы и глав муниципалитетов.