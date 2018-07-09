Молодцов перешел из Минэнерго в администрацию президента

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Бывший заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов сообщил РИА Новости, что стал помощником главы администрации президента РФ.

"Да, уже приступил к работе в администрации президента в качестве помощника главы", — сказал Молодцов, отметив, что, в частности, он будет курировать работу президентской комиссии по ТЭК.

Молодцов был назначен заместителем министра энергетики в 2013 году. Официально оставил должность 5 июля 2018 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в связи с переходом на другую работу.

Комиссия при президенте по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности была учреждена указом президента РФ Владимира Путина в 2012 году. Председателем комиссии является сам Путин, ответственным секретарем – глава "Роснефти" Игорь Сечин, в состав вошли представители крупного бизнеса и органов власти.

Последнее заседание президентской комиссии по ТЭК, на котором, в том числе, обсуждались перспективы возможного изменения налогообложения нефтяной отрасли, прошло в октябре 2015 года. С тех пор проведение заседаний неоднократно переносилось.