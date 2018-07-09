В ЛДПР призвали оставить в покое избитого депутата

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Зампред фракции ЛДПР Игорь Лебедев призвал СМИ оставить в покое депутата Госдумы Сергея Жигарева, якобы избитого на севере Москвы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева избил неизвестный рядом с подъездом его дома на улице Полины Осипенко на севере Москвы. По словам источника, Жигарев рассказал полицейским, что неизвестный оттолкнул дверь Mercedes-Benz, в которой депутат находился вместе со своей знакомой, и после нанес ему несколько ударов по лицу. Затем мужчина повалил Жигарева на землю и продолжил наносить удары руками в область головы и тела. После этого нападавший скрылся. Проводится проверка.

"Давайте оставим в покое и Жигарева, и саму ситуацию", — сказал Лебедев РИА Новости.

При этом политик отказался давать какие-либо комментарии в связи с распространившейся в СМИ информацией по факту избиения Жигарева, а также подтверждать факт избиения.