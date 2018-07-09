Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российские и американские эксперты обмениваются позиционными документами в рамках подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, говорить о сближении позиций пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сказал Песков журналистам, сейчас ведется подготовка к саммиту, в частности, на экспертном уровне.

"В ходе подготовки стороны обмениваются позиционными документами, где изложены взгляды и по тем вопросам, по которым продолжаются наблюдаться расхождения во мнениях, и по тем вопросам, где могут прощупываться совпадения", — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что "пока предварительно говорить о сближении позиций".

Подробностей Песков не привел, предложив дождаться встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах США сообщила, что Москва передала Вашингтону проект двухстраничного совместного заявления президентов.