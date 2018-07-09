Кремль не имеет информации о пребывании самолета главы КНДР во Владивостоке

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кремль не располагает какой-либо информацией о якобы пребывании самолета лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Я ничего не могу сказать на этот счет. У нас нет какой-либо информации", — сказал Песков на просьбу прокомментировать, известно ли что-то в Кремле по этому поводу.

Ранее агентство Рёнхап заявило, что правительственный самолет, который обычно использует для перелетов лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, был замечен во Владивостоке, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян. По данным источника агентства, в самолете могли быть чиновники, ответственные за подтверждение участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и, соответственно, подготовку его возможного визита во Владивосток в сентябре.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва пока не получила окончательного подтверждения визита от северокорейской стороны.