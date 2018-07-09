Шестой кандидат на пост главы Владимирской области подал документы

ВОРОНЕЖ, 9 июл — РИА Новости. Представитель партии "Гражданская инициатива" Олег Павлецов подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Владимирской области, сообщает в понедельник местный избирком.

Первой документы для участия в выборах главы региона подала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Вторым кандидатом стал выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин, третьим — представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов. Четвертым кандидатом стал выдвиженец партии "Народ против коррупции" Александр Леонтьев, пятым — журналист Максим Шевченко от КПРФ.

"Восьмого июля в избирательную комиссию были представлены документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области от Олега Михайловича Павлецова, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", — сообщает избирком.

Подача документов на выдвижение в избирком завершается 10 июля.

Выборы губернатора Владимирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в регионе в этот день состоятся выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.