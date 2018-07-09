Сенатор: Россия выступает за диалог по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Необходимо вернуться к деполитизированному диалогу по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор выступил на заседании комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ при обсуждении проекта резолюции "Укрепление доверия и сотрудничества ради мира и процветания в регионе ОБСЕ". На основе этой резолюции будет готовиться итоговый документ сессии.

Джабаров отметил, что после окончания "холодной войны" мир стал экономически и политически многополярным. "Усиливается опасная неопределённость в отношениях между государствами и их объединениями. Испытаниям подвергается международное право. Множатся региональные конфликты", — отметил он.

По словам законодателя, Россия много раз предлагала договориться о правилах игры и совместно бороться с общими угрозами. "Десять лет назад мы выдвинули идею Договора о европейской безопасности, но она была оставлена без внимания. Когда же мы начали восстанавливать свои позиции, то на Западе вместо равноправного диалога прибегли к апробированной тактике вмешательства во внутренние дела, санкций и военного сдерживания", — сказал Джабаров.

Сенатор полагает, что странам НАТО и ЕС надо ответить самим себе на вопрос, какой они видят архитектуру

безопасности: разделенной – в противостоянии с Россией или объединенной — в совместной работе с ней над общими угрозами. "Пока многосторонние форматы используются не для восстановления доверия, а для давления на Россию, в том числе путём ограничения диалога", — посетовал политик.

"Мы поддерживаем любые попытки вернуться к нормальному деполитизированному разговору по вопросам безопасности, в том числе в рамках "структурированного диалога" в ОБСЕ. Надо восстанавливать сотрудничество по всему комплексу новых угроз и вызовов", — подчеркнул Джабаров.

Он обратил внимание, что в последние два года Европу и Северную Америку захлестнула волна террористических актов. "Всё больше терактов совершается лицами, вернувшимися из зон конфликтов, а также одиночками, попавшими под влияние террористической пропаганды. Это говорит о том, что на первое место выходят задачи борьбы с идеологией террора и феноменом иностранных террористов-боевиков", — сказал парламентарий.

По словам сенатора, необходимо в полной мере использовать "Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве" ОБСЕ для налаживания диалога между всеми организациями, действующими на пространстве Организации. Он напомнил, что эта инициатива была выдвинута Евросоюзом в 1999 г. "Важно продолжать добиваться сопряженности интеграционных процессов в наших общих интересах, и ОБСЕ может сыграть в этом свою важную роль", — считает Джабаров.